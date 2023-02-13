Более 500 школьников СКО принимают участие в областном этапе республиканской олимпиады

Стартовал областной этап республиканской олимпиады школьников. На часах нет 9-ти утра. Вот-вот учащиеся 9-11 классов сядут за парты и примутся за выполнение заданий. Каждый из них заранее выбрал предмет. В этой аудитории ребята сдают физику. Среди них ученик первого общеобразовательного IT — лицея Дмитрий Бобровский.

ДМИТРИЙ БОБРОВСКИЙ, учащийся первого общеобразовательного IT-лицея:

— Я ежегодно участвую в республиканских олимпиадах, чаще всего в областных этапах, потому что город мне всегда легко дается.

Олимпиада пройдет с 13 по 18 февраля. Принимают участие в ней более 500 учеников со всей области. Письменный экзамен проводится по 15 дисциплинам.



РОЗА САРКЕН, директор центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Олимпиада проходит с использованием прокторинга, проходит на платформе «Ел үміті» , то есть различные нарушения сразу же фиксируются. Все задания будут обезличены, когда будут передаваться. Жюри не будут видеть фамилию ученика, а только код. То есть, тоже здесь объективность и прозрачность.

Учащиеся, успешно прошедшие областной тур, в марте отправятся на республиканский этап в г. Шымкент.

Камилла Карим