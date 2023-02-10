Волонтёры помогают одиноким пенсионерам

Волонтёры навестили одиноко проживающего ветерана труда Ивана Левкова. Вооружившись лопатами, добровольцы принялись убирать снег во дворе его дома. Адлет Толеген многим помогал в своем родном Есильском районе. Сейчас вместе с другими активистами навещает пожилых людей в Петропавловске.
АДЛЕТ ТОЛЕГЕН, волонтёр:
— Помню, как мы ходили в дом одной бабушки. Мы рубили дрова, расчистили снег. Она поблагодарила нас, и с тех пор я постоянно стал помогать пенсионерам.
93-летний пенсионер живет один, родных рядом нет. Иван Трофимович признаётся, что с возрастам заниматься домашними делами становится сложнее. Здоровье подводит. Благо, говорит он, есть люди, которые готовы помочь.
ИВАН ЛЕВКОВ, житель г. Петропавловска:
— С моей работы часто приходят волонтёры, работал в Горводоканале, у меня бригада была из 9 человек.
С работой ребята справились за час. Всё это организовали в рамках акции «Біз біргеміз». Добровольцы волонтёрского клуба «Мархабат» помогают ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, одиноким пенсионерам.
АДИЛЬХАН УСЕНОВ, председатель волонтёрского клуба «Мархабат»:
— Сегодня приехали помогать по хозяйственным делам. И я думаю, это очень хорошая дела со стороны студентов. Было бы хорошо, если бы таких акций было бы больше.
С начала года активисты клуба оказали помощь 2 одиноким пожилым людям. Всего в городском молодежном ресурсном центре работают 150 волонтёров.
Камилла Карим