Волонтёры помогают одиноким пенсионерам

Волонтёры навестили одиноко проживающего ветерана труда Ивана Левкова. Вооружившись лопатами, добровольцы принялись убирать снег во дворе его дома. Адлет Толеген многим помогал в своем родном Есильском районе. Сейчас вместе с другими активистами навещает пожилых людей в Петропавловске.

АДЛЕТ ТОЛЕГЕН, волонтёр:

— Помню, как мы ходили в дом одной бабушки. Мы рубили дрова, расчистили снег. Она поблагодарила нас, и с тех пор я постоянно стал помогать пенсионерам.

93-летний пенсионер живет один, родных рядом нет. Иван Трофимович признаётся, что с возрастам заниматься домашними делами становится сложнее. Здоровье подводит. Благо, говорит он, есть люди, которые готовы помочь.

ИВАН ЛЕВКОВ, житель г. Петропавловска:

— С моей работы часто приходят волонтёры, работал в Горводоканале, у меня бригада была из 9 человек.

С работой ребята справились за час. Всё это организовали в рамках акции «Біз біргеміз». Добровольцы волонтёрского клуба «Мархабат» помогают ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, одиноким пенсионерам.

АДИЛЬХАН УСЕНОВ, председатель волонтёрского клуба «Мархабат»:

— Сегодня приехали помогать по хозяйственным делам. И я думаю, это очень хорошая дела со стороны студентов. Было бы хорошо, если бы таких акций было бы больше.

С начала года активисты клуба оказали помощь 2 одиноким пожилым людям. Всего в городском молодежном ресурсном центре работают 150 волонтёров.



Камилла Карим