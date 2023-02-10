Швейная фабрика «Прогресс» направит пострадавшим от землетрясений в Турции гуманитарную помощь

Для пострадавших от разрушительных землетрясений в Турции на швейной фабрике «Прогресс» собрали верхнюю одежду, головные уборы и теплые вещи. Уже в упакованных мешках — спецодежда для спасателей и волонтёров, продолжающих работу на завалах. Гуманитарную помощь на сумму около 2 млн тенге сегодня доставят в посольство Республики Турция в Астане.

ДИНАРА ТЮЛЕГЕНОВА, PR-менеджер ТОО «Швейная фабрика «Прогресс»:

— Наша компания имеет тесные давние дружеские отношения с Турецкой Республикой. Мы долгие годы работаем с турецкими компаниями по легкой промышленности, поэтому мы решили не оставаться в стороне. С болью в сердце мы читаем новости, следим за ситуацией и знаем, что сейчас в пострадавших районах холодно, поэтому мы в основном подготовили теплую одежду. Мы в первый раз решили отправить, а дальше если будет нужна помощь, я думаю, наше руководство не останется в стороне.



Анастасия Кузнецова