Правила пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей

Это кадры пожара в ТРЦ «Семейный» по Муканова, 53. Возгорание произошло 18 января этого года. Тогда огнеборцы вывели из горящего здания 250 человек. К счастью, никто не пострадал. Возгорание произошло из-за короткого замыкания в электроприборах. По словам спасателей, это одна из самых частых причин возникновения пожаров на объектах торговли.

АЯН КУСАИНОВ, главный специалист УГПК ДЧС СКО:

— В прошлом году возгораний объектов торговли было зарегистрировано 12. Ущерб составил более 20 млн тенге.

На сегодня главными вопросами, связанными с обеспечением пожарной безопасности, являются наличие пожарной сигнализации, систем оповещения и состояние путей эвакуации и запасных выходов, поскольку от этих факторов зависит жизнь и здоровье людей.

Чтобы несчастных случаев не возникало, предпринимателям следует быть максимально осведомленными о правилах и нормах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Именно поэтому их сегодня пригласили на брифинг. Каждый из бизнесменов может обратиться в департамент по ЧС с просьбой провести на своем объекте противопожарные учения. Спасатели объяснят действия при пожаре и дадут необходимые рекомендации.

Анастасия Кузнецова