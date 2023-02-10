Около 300 кг зимних вещей собрали североказахстанцы для пострадавших в Турции

В СК продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений в Турции. Сбор объявило ОО «Турецкая культура» 7 февраля. Там отмечают, что с каждым днём к ним приходит всё больше неравнодушных североказахстанцев. Уже собрали свыше 300 кг зимних вещей.

ЯКУБ ЛАТИПОВ, член ОО «Турецкая культура»:

— Просим людей приносить новые вещи либо как новые, чтобы потом не тратить время на сортировку. Сбор ещё продолжается. Намерены собрать как можно больше вещей. В данное время думаем, что собранных вещей маловато, так что сбор будет продолжаться, пока будут идти люди.

Напомним, сбор ведётся в здании АНК по адресу Конституции Казахстана. Собранные вещи отправят в генеральное консульство в Астане. А после единым грузом со всех городов Казахстана гумпомощь направится в Турцию.

Айгерим Хамзина