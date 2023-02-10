Как изменилась сельская школа в рамках общенационального проекта?

Кишкенекольскую среднюю школу №2 в Уалихановском районе построили почти 40 лет назад. Капитального ремонта здесь не было давно. В прошлом году учебное заведение заметно преобразилось в рамках проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности.

АСЫЛАН АЙТАХМЕТОВ, менеджер проекта:

— Работа в школе в рамках проекта началась в сентябре. Составили анализ, план повышения квалификации обучения учителей. Также параллельно с этим велись работы по анализу материально-технической базы. Фондом «Қазақстан халқына» выделено 250 млн тенге. В этой школе было оснащено 34 кабинета.

Швейные машинки, интерактивные доски, станки и многое другое. Материально-техническую базу в школе обновили на 100%. Кроме того, появились новые кабинеты дополнительного образования. Это STEM — лаборатория, ART- и теле студии, кабинет Intellectum. Здесь можно собирать роботов, проводить различные научные исследования. Другими словами, у ребят появилась возможность получить качественное и доступное образование. В этом учащимся помогут преподаватели Назарбаев Интеллектуальной школы.

ДАНИЯР УАЛИЕВ, директор Назарбаев Интеллектуальной школы г. Петропавловска:

— Наша задача — помочь методически. Мы эту работу уже начали. Администрация данной школы побывала в нашей школе. Они предоставили данные и изъявили желание поработать. В дальнейшем учителя приедут к нам, будут посещать уроки химии, биологии, физики, информатики и математики. От коллег есть запросы, мы эти области будем закрывать.

Благодаря проекту условия для учащихся стали комфортнее, интереснее проходят уроки.

— В кабинете физики появились десятки новых технологий и мы с радостью будем их использовать.

— Я думаю, ученикам интересно. Появились мотивация приходить в школу и цели.

— Очень нравится,потому что там появилась кухня, плита и всё остальное. А также там швейные машинки есть. Это очень прикольно.

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Уделяют особое внимание в школе досугу детей. Ребята на перемене могут сыграть партию в шахматы, шашки, аэрохоккей и погонять в настольный футбол. К примёру, сейчас я и мой коллега проведём один матч.

В учебном заведении работает 71 высококвалифицированный педагог, а знания здесь получают более 500 ребят. К слову, Кишкенекольская средняя школа №2 в области занимает лидирующие позиции по качеству ЕНТ. Здесь гордятся своими выпускниками.

МЕДЕТ САЙТКЕН, директор Кишкенекольской средней школы №2, Уалихановский район:

— Мы рады, что наша школа преобразилась. Теперь необходимо пользоваться всеми предоставленными кабинетами. После того, как коллектив школы освоит оборудование, мы планируем обучить своих коллег из близлежащих школ этим инновационным технологиям. Как опорная школа, мы будем оказывать методическую помощь своим коллегам.

К слову, общенациональный проект «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» в Казахстане запустили в 2019 году. Тогда им охватили 5 школ Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей. В прошлом году включили и нашу область.

Алишер Ашимов