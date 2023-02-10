7 интернет-мошенников выявили полицейские

Североказахстанские полицейские выявили 7-х интернет-мошенников за 3 дня республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Anti-fraud». Стражи порядка провели разъяснительные работы на городских рынках.

АНЖЕЛИКА КОЧЕТКОВА, продавец:

— Да, часто звонят! То мне звонят из банка… ну, я стараюсь сразу же бросить телефон, говорю, ничего мне не надо. Уже много знакомых, соседей, сотрудники полиции постоянно оповещают всех. Соседи знают, особенно пенсионеры. В первую очередь пенсионеры становятся жертвами мошенников.

Полицейские раздали более 1500 брошюр. Каждому рассказали о распространённых схемах обмана. Это так называемые «звонки из банков», предоплата при покупке товаров по объявлениям в интернете. Кроме того, не следует устанавливать на телефон незнакомые приложения. Нельзя никому предоставлять номера и пароли банковских карт, коды, приходящие в sms-сообщениях.

ВИКТОРИЯ МИРОНЫЧЕВА, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— ОПМ проводится в целях эффективности борьбы с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, в т.ч. с интернет-мошенничествами, предусмотренными ст. 190 УК РК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

За 3 дня операции 2 факта интернет-мошенничества раскрыты «по горячим следам». Всего с начала года в области зарегистрировали 46 фактов киберпреступности.

Алишер Ашимов