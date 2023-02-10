30% детей заболели гриппом в СКО

246 североказахстанцев заболели гриппом. Больше всего он поразил детей до 14 лет — 30%. Следом идут беременные женщины — 19%. Согласно данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, заражённые не были привиты. По матрице оценки ситуации видно, что в тройку лидеров вошли областной центр — 148 случаев, районы Шал акына и Кызылжарский — по 20 случаев в каждом. За неделю острой респираторной вирусной инфекцией заразились более полутора тысяч человек. Что касается с ситуацией CОVID-19, за прошедшие сутки у 8-х североказахстанцев подтвердился положительный ПЦР-тест.

Алишер Ашимов