В Петропавловске произошел пожар в частном доме

Утром 9 февраля на пульт огнеборцев поступила информация о пожаре в областном центре. Возгорание произошло в частном доме по адресу улица 1-я Заречная, 20. К моменту прибытия пожарных огонь перекинулся на 2 хозяйственные постройки. В ликвидации происшествия были задействованы 8 единиц техники и 25 человека личного состава службы пожаротушения. Из горящего дома они вынесли 8 газовых баллонов. Общая площадь пожара составила 120 кв. м. Огонь повредил дом и одну хозпостройку, вторая была полностью уничтожена. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.





Дарья Пышмынцева

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