Студенческое общежитие на 1200 мест к концу 2023-го года построят в Петропавловске

В Kozybayev University обучаются свыше 6 тысяч человек. Пятая часть из них вынуждена снимать квартиры или ютиться у родственников. Всё из-за нехватки мест в студенческих общежитиях. И такая картина разворачивается не только у нас, но и в целом по стране. Эту тему затронул глава государства в своем послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года. И призвал решить эту проблему путем увеличения количества общежитий.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Для решения этой проблемы нужно активно внедрять механизм государственно-частного партнерства с вузами и строительными компаниями. В то же время считаю, что перекладывать решение всех проблем на плечи государства неправильно. Поэтому наличие общежитий должно быть одним из критериев доступа частных вузов к государственному финансированию.

Так из республиканского бюджета выделили порядка 5 млрд тенге на строительство общежития для студентов Kozybayev University. Работы активно продолжаются. Сейчас уже готов фундамент и несколько этажей. Общая площадь 11-этажнго объекта — 27 тысяч кв.м. Общежитие будет состоять из двух блоков. Каждый рассчитан на 600 мест. Строительными работами занимается ТОО «Основание».

РОМАН ТЫРТЫШНЫЙ, заместитель директора ТОО «Основание»:

— На данный момент закончены работы по устройству фундаментов. Основные работы, которые проводятся в данное время, — кирпичная кладка обоих блоков. Первый блок — закончены два этажа, началось строительство третьего. Второй блок — проводятся строительно-монтажные работы. Также параллельно проводятся работы монолитные, потому что здание имеет нестандартную форму — восьмиугольник. Монолитных участков очень много и работы ведутся параллельно.

Выглядеть корпуса будут вот так. На первом этаже раположатся административные помещения, спортзал, буфет, медицинский блок. На остальных этажах — жилые комнаты на 3 человека. Всего 20 комнат на этаж.

РОМАН ТЫРТЫШНЫЙ, заместитель директора ТОО «Основание»:

— На строительство задействовали порядка 60 рабочих. С каждым моментом, думаю, будем добавлять. Потому что сроки сжатые, маловато времени у нас. И погодные условия дают о себе знать. А так, в приниципе, трудностей нет. Материалы возим в срок, рабочие зарплатой довольны.

Сдать объект обещают в декабре этого года. В сроки, по словам заместителя директора компании, уложатся.

Диана Салихова

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