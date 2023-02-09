Руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции встретился с предпринимателями СКО

В прошлом году более 5 тысяч объектов малого и среднего бизнеса страны получили господдержку, расширили свой бизнес почти 17 тысяч предпринимателей. Помогать бизнесменам в преодолении волокиты при оформлении документов, обеспечить соблюдение сроков и прозрачности решений госслужащих. Такие цели преследует новый проект антикоррупционной службы «Дорогу бизнесу». Рассмотреть злободневные вопросы североказахстанских предпринимателей, обсудить меры господдержки прибыл руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции.

САЯН АХМЕТЖАНОВ, руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции:

— В этом году мы продолжаем наработку по дальнейшей авторизации карты коррупционных рисков. В прошлом году в СКО в карту коррупционных рисков вошли ряд направлений. Это вопросы автодорог, строительства, ЖКХ, вопросы обеспечения питьевой водой, вопросы аграрного сектора, субсидий. Выявлены были нарушения в деятельности «СПК Солтүстік», где неравный доступ имели бизнесмены в получении земли, тендеров.





71% респондентов из числа североказахстанских предпринимателей отметили, что основным барьером в развитии бизнеса является коррумпированность сотрудников, выдающих разрешительные документы. На превышение полномочий и намёки на дачу взяток отметили 16% респондентов. Региональное Агентство по противодействию коррупции предлагает Концепцию, в рамках которой компании, поддерживающие антикоррупционные стандарты, будут получать льготы, различные скидки и другие меры поддержки бизнеса.

СЕРГЕЙ ПЕРОВ, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции СКО:



— По сфере госзакупок предлагается объединение норм закупок в одном заходе с целью обеспечения единой подходов в использовании государственных денег. Будет продолжена практика сокращения оснований для закупок одного источника. Определение средней отпускной цены выступит основой для эффективного планирования госзакупок. Оптимизации подлежит перечень монопольных льгот и исключение для госпредприятий, что приведет к росту конкуренции.



Анастасия Кузнецова

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