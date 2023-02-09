Как защитить жильё от воров: инструкция от полиции и охранных агентств

Чтобы снизить число квартирных краж, полицейские помогли частным охранным организациям провести презентацию своих услуг. В Петропавловске и 6 районах области деятельность по охране домов и квартир посредством пультов централизованного наблюдения осуществляют 14 организаций. Семь из них приняли участие в презентации.



АЛЕКСАНДР ВЯТКИН. Исполнительный директор частного охранного агентства:

— Охрана квартир, магазинов, офисов, сопровождение грузов и т.д. Сегодня это очень актуально, потому что преступность не дремлет, и люди хотят защищать своё имущество.

Интересующиеся получали подробные консультации. По меньшей мере, один из посетителей ушёл с чётким планом покупки — петропавловец занимается стройкой и решил оснастить строительный объект видеонаблюдением. Полицейские знают: техническая укреплённость объектов собственности — важный фактор снижения квартирных краж.

РУСЛАН ДАНЬЯРОВ. Начальник ОКОД ДП СКО:

— Сегодня была организована презентация услуг пультовой охраны частных охранных формирований. Цель проведения данного мероприятия — донести до населения информацию обо всех преимуществах установки охраны и тревожной сигнализации в квартирах и домах. Стоит отметить, что за последние годы ни на одно жилище, охраняемое частной охранной организацией, не посягнул квартирный вор.

На сегодня в регионе к пультовой охране подключено 1170 квартир и домов. К слову, частные охранные формирования оказывают содействие в охране общественного порядка и борьбе с преступностью. За прошлый год их сотрудники выявили более 100 административных правонарушений, задержали и доставили в органы внутренних дел более 200 человек, предотвратили 26 краж и правонарушений на охраняемых объектах.

Анна Потеряева

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