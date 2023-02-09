ЧС-ники провели противопаводковые учения в СШ№14 и рассказали детям о правилах поведения при ЧС

Весна совсем скоро. Для некоторых это повод для радости, но для спасателей время Х. Угрозу поводков никто не отменял. Сегодня в средней школе №14 организовали учения. Здесь во время паводковой ситуации готовы принять 40 человек. Людей зарегистрируют при входе, в медицинском пункте окажут необходимую помощь. Эвакуационный пункт обеспечен продуктами питания, поступят 40 койко-мест.

МАРАТ МУРАТОВ, начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Ежегодно управлением гражданской обороны ДЧС проводятся данные мероприятия, чтобы ознакомить детей и население с действиями при возникновении ЧС.





В рамках месячника, посвящённого Всемирному дню гражданской обороны, спасатели провели экскурсию для учащихся. Показали аварийно-спасательное оборудование, снаряжение, объяснили правила поведения при ЧС.

МАТВЕЙ МЕЛЬНИЦКИЙ, учащийся СШ №14 г.Петропавловска:

— Я надевал спасательную экипировку, шлем, надевал трос. Они показали нам акваланги, специальную подводную форму и показали нам спасательную пожарную машину АЦ-5-40. Нам рассказали, в шланги откуда поступает вода. Нам очень это понравилось, мы узнали много всего интересного.

Такие визиты в школы города будут проходить еженедельно. Также ЧС-ники планируют выехать в районы.

Анастасия Кузнецова

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