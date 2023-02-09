Базу данных детей создадут в Казахстане

В Казахстане создадут республиканскую базу данных несовершеннолетних, которые проживают в неблагополучных семьях и находятся в группе риска. Об этом говорится в комплексном плане защиты прав детей на 2023-2025 годы. Там сообщается, что будут внесены предложения по созданию базы данных детей в рамках цифровой карты семьи.

В группы риска относятся те, кто ранее жил с осужденным за насилие, сталкивался с торговлей несовершеннолетними и был незаконно похищен или перемещен за пределы страны, а также те, кто пытался покончить жизнь самоубийством.



Айгерим Хамзина

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