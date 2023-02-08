В резиденции Абылай хана школьники прочли стихотворения и слова назидания Абая

Стихотворение Абая Кунанбаева «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» читает учащийся 4 класса казахской школы-гимназии Елнур Ондасын. С 1 класса он участвует в Абаевских чтениях. На сегодня он знает наизусть 44 стихотворения великого поэта.

ЕЛНУР ОНДАСЫН, учащийся казахской школы-гимназии им.Абая:

— Я стал учить стихотворения Абая благодаря своей учительнице. Я уже много занимал первых мест на школьных и даже областных чтениях. Моя цель — выучить 60 стихотворений Абая, а потом может и ещё больше.

А Нурай Канагат сегодня исполняет қара сөздер. 4-классница знает 14 слов назидания Абая. Читает выразительно, талантливо.

НУРАЙ КАНАГАТ , учащаяся казахской школы-гимназии им.Абая:

— Я участвую в чтениях с 1 класса. Многие слова назидания я уже знала, а 17 и 14 слово я выучила к этому конкурсу. Я занимала первое место на городском этапе конкурса и 2 место в области. Надеюсь, что и на этот раз моё исполнение оценится.

Всего в Абаевских чтениях приняли участие 18 учащихся начальных классов казахской школы-гимназии. Сегодня школьный этап конкурса решили провести в резиденции Абылай хана.

АЙГУЛЬ ЕСЕНГАЛИЕВА, заместитель директора казахской школы-гимназии им.Абая:

— В 2020 году великому казахстанскому поэту и философу Абаю Кунанбаеву исполнилось 175 лет. С тех пор в нашей школе проведение Абаевских чтений стало традицией. Но в Резиденции Абылай хана мы проводим конкурс впервые. Это такое новшество. Сегодня каждый из ребят знает около 20 слов назидания Абая и ещё больше его стихотворений.

По итогам этого конкурса будет 6 призовых мест, двое победителей пройдут на городской этап, который планируется в марте. А ещё после чтений детям проведут экскурсию по музейному комплексу и вручат дипломы.

Анастасия Кузнецова

REL POST ID: