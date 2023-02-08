В ОКЦ прошла ежегодная выставка декоративно-прикладного искусства

В Петропавловске прошла областная выставка декоративно-прикладного искусства. Свои работы представили учащиеся школ и студенты колледжей со всей области.

Студентка из Акжарского района Айзада Баяндина привезла на выставку макет «Полумесяц и мечеть». Сделала поделку она из самых простых подручных материалов.

Айзада Баяндина, студентка Ленинградского сельскохозяйственного колледжа, Акжарский район:

— Работа сделана из старого стенда, горлышка от бутылки, ёлочных игрушек и детали от ночника. Я этой мыслю вдохновилась, именно в деревне у нас сгорела мечеть, и наши жители сами построили новую.



Учащиеся лицея — интерната «Білім-Инновация» привезли на выставку гидравлический манипулятор. Проще говоря, обычный кран для сбора мусора. Сделали его из простой коробки. По словам ребят, на эту работу ушло всего три дня.

Ернур Асылбек, учащийся лицея-интерната «Білім-Инновация»:

— Первое, что мы получили, это коробку, которую мы приклеили, чтобы удерживаемая бумага не упала. Через эти 2 коробки наш мусор удерживается.

Свои поделки представили 100 участников по 4 номинациям. По словам жюри, молодежь должна показать свои работы в современном стиле с использованием приёмов традиционного народного творчества.

Олег Гайнуллин, преподаватель изобразительного искусства школы-комплекса эстетического воспитания №8:

— Есть обязательные критерии, которые нужно учитывать. Это в частности, если это номинация в национальном стиле, то здесь должен быть во-первых, интерьер, во вторых, национальные элементы, которые соответствуют. Также качество работы, естественно, учитывается. Также оригинальность идеи, она должна быть интересной и необычной, должна цеплять зрителя.

Авторов лучших работ наградят дипломами, всем ребятам вручат сертификаты за участие.

Камилла Карим

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