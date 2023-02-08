В АНК СКО собирают гуманитарную помощь для граждан Турции

В понедельник 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений. Они также затронули несколько провинций Сирии. Магнитуда толчков превысила 7. Погибли больше 5 тысяч человек, пострадали свыше 30 тысяч. Какое-то количество людей остаются под завалами.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Из-за того, что подземные толчки не останавливаются, число жертв продолжает расти. 6 февраля Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан в экстренном порядке направляет спасателей и врачей в пострадавшие районы Турции для участия в поисково-спасательных работах, а также готов оказать гуманитарную помощь братской стране.

Областной филиал ассамблеи народа Казахстана организовал сбор гуманитарной помощи. В здании Дома дружбы неравнодушные североказахстанцы приносят теплые вещи, средства личной гигиены для детей и взрослых, одеяла, подушки, фонарики, внешние аккумуляторы для мобильных телефонов.

ЯКУБ ЛАТИПОВ, член ОО «Турецкая культура»:

— Я вышел на связь с генеральным консульством Турецкой Республики, чтобы узнать, как мы можем помочь. Они сказали, что могут организовать трансферт для собранной гуманитарной помощи. Сборы будут продолжаться до 10 числа, скорее всего до вечера. На следующий день отправим в Астану и оттуда на самолете увезем в Турцию.

Материальную помощь тоже можно оказать. Мы взяли проверенные счета у генерального консульства, они нам скинули. Можно туда перечислять средства через любые банки.

Президент общественного объединения «Next» Алма Мустафина решила не оставаться в стороне и помочь собрать гуманитарную помощь для граждан Турции.

АЛМА МУСТАФИНА, президент ОО «Next»:

— Я решила, что нужно прийти сюда в Дом дружбы узнать о сборе, о том, что необходимо в Турцию отправлять и узнать, как быстро это собрать нужно будет. А среди волонтеров, предпринимателей мы быстро гуманитарную помощь сможем собрать.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

Что касается медицинской и другой помощи, то в Турцию вылетел отряд спасателей, в состав которого вошли специалисты Центра медицины катастроф МЧС Казахстана. Кроме того, минздрав сформировал бригаду из 125 врачей, которые в случае запроса с турецкой стороны, по необходимости, будут направлены в пострадавшие районы Турции. В бригаду вошли и пятеро врачей из северного региона.

Дарья Пышмынцева

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