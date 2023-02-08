Приём граждан по вопросам легализации авто проведут полицейские

Свыше 3600 обращений по вопросам легализации иностранных авто поступило в спецЦон с 23 января. Проверку криминалиста прошло 986 заявок. А всего на данный момент зарегистрировано 827 транспортных средств. Помимо оказания услуг полицейские проводят и консультации в офлайн и онлайн форматах. На таких интернет-встречах в Instagram и Facebook жители в основном спрашивают про алгоритм прохождения всех процедур.

СЕРИК АЛЬЖАНОВ, начальник управления административной полиции ДП СКО:

— Я бы хотел предупредить всех жителей СКО: никаких проблем по регистрации не возникает, надо просто подавать заявки в EGOV. В случае отказа, если все условия прошли, вам необходимо обратиться в спецЦон по адресу Нефтепроводная, 7. Сотрудники полиции все разъяснят моменты, подойдя к вопросу индивидуально. Просмотрев все ваши бумаги, направят их в комитет адмполиции МВД для проведения корректировки по базе. Поэтому хочу всех призвать к бдительности, чтобы наши граждане не попались на уловки мошенников, которые будут обещать вам за определенную сумму потавить на учет, снять с учёта РФ.

Консультацию по вопросам легализации можно получить по телефонам: 32-00-19, 32-00-22 либо в telegram-чате t/me/petropavlovskbanderos. Также в пятницу 10 февраля с 10:00 утра до 13:00 по адресу ул.Володарского, 18 пройдёт приём граждан.

Диана Салихова

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