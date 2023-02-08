От СКО в Мажилис Парламента выдвинуты кандидатуры 2 представителей партии «AMANAT»

Во время внеочередного XXV Съезда партии «AMANAT» утвердили предвыборную программу, а также список кандидатов в депутаты Мажилиса, избираемых по партийным спискам и одномандатным территориальным избирательным округам. Так, в число кандидатов по партийному списку включен наш земляк, экс-мажилисмен Дмитрий Колода. Кандидатом по одномандатным округам от Северо-Казахстанской области стал экс-депутат областного маслихата, известный в регионе аграрий Еркебулан Мамбетов. Регистрация кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты продолжается. Агитационная кампания начнется 18 февраля. Председатель партии Ерлан Кошанов подчеркнул, что за короткое время партия изменилась в соответствии с новыми запросами общества.

Ерлан Кошанов, председатель партии «AMANAT»:

— Партийная сборная «AMANAT», выдвигаемая во все представительные органы страны, обновилась на 75%. Это новая плеяда ярких лидеров, способных реализовать реформы президента и курс партии. Это представители всех регионов и отраслей. Настоящие государственники, патриоты своей Родины. Уверен, что наши кандидаты приведут партию к победе, ведь за ними стоят такие же честные партийцы и наш народ.



Анастасия Кузнецова

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