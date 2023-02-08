«Нашёл работу за неделю»: участник проекта «Первое рабочее место» 

Фельдшер Евгений Катунин каждый день помогает североказахстанцам восстановиться после травм и переломов. Процесс реабилитации кропотливый и не терпит ошибок, говорит Евгений. Потому он пристально следит за движением каждой мышцы и сустава клиентов. В центре кинезотерапии парень работает около года. Ранее Евгений окончил медколледж, а вернувшись из армии, не знал, где найти работу.

ЕВГЕНИЙ КАТУНИН, фельдшер центра кинезотерапии:

— Друг мне посоветовал обратиться в центр занятости. Мне сказали собрать необходимые документы. И в течение недели я уже здесь работал. Шикарная работа, не пыльная. С людьми общаюсь.

Евгения трудоустроили по программе «Первое рабочее место». Этот проект выгоден для работодателей. На протяжении 18 месяцев государство выплачивает начинающему специалисту зарплату. 6 сотрудников в этом реабилитационном центре трудоустроились по госпрограммам «Молодёжная практика» и «Первое рабочее место».

КАЙРАТ ЖУМАДИ, директор центра кинезотерапии:

-Эти программы являются очень хорошим подспорьем для развития. Они снимают нагрузку с работодателя в плане фонда оплаты труда, есть возможность расширяться. Эти средства мы можем направить на маркетинг или приобретение тренажёрного оборудования. Это прекрасная возможность для развития бизнеса.

Государство ежемесячно выплачивает участнику программы «Первое рабочее место» 30 МРП, это 30 МРП 103 тысячи тенге.

ГУЛЬМИРА ИСМАИЛОВА, руководитель отдела центра занятости населения г.Петропавловска:

— С начала года по проекту «Первое рабочее место» у нас направлено 10 человек. С 2022 года продолжают 6 человек работать. На данную программу мы направляем молодёжь до 29 лет, окончивших учебное заведение не более 3 лет назад, либо молодёжь категории NEET, у которых нет образования.

Всего в СК в этом году выделили 45 мест для участия в проекте «Первое рабочее место». Ещё 175 человек смогут трудоустроиться по программе «Молодёжная практика».

Айгерим Хамзина

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