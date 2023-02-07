Во всех школах Петропавловска будет специализированная охрана

95 камер видеонаблюдения обеспечивают безопасность в стенах специализированной казахской школы-гимназии имени Абая. 70 камер внутри здания, ещё 25 по периметру выведены в ЦОУ. А недавно в школе установили вот такие турникеты на входе. Пройти можно только имея на руках именной пропуск.

МАРЖАН СЕРАЛИНА, и.о. директора специализированной казахской школы-гимназии имени Абая:

— Он есть у учеников, педагогов и работников школы. Посторонние зайти не смогут. Кроме того, вся информация выводится на компьютер. Родитель может через компьютер или смартфон посмотреть, во сколько его ребёнок пришёл в школу и когда вышел. Нужно только скачать приложение.

В этой школе 45 классов, знания здесь получают 1019 учеников. Для их безопасности также на каждом этаже расположены тревожные кнопки. Если на них нажать, незамедлительно должны приехать сотрудники охранного агентства. Это мы решили проверить опытным путём. Охранники прибыли через 10,5 минут после нажатия. Но с 1 марта они будут находиться здесь постоянно.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— На сегодня во всех организациях образования камеры установлены. Их более 12 тысяч. Мы к ЦОУ вывели все организации и обеспечили тревожными кнопками. На это 105 млн тенге мы потратили.

А в этом году выделили 100 млн тенге. Их потратят на то, чтобы обеспечить все школы Петропавловска специализированной охраной.

Айгерим Хамзина

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