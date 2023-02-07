С начала года в СКО в огне погибли 7 человек

С начала текущего года в области произошло 49 пожаров, в огне погибли 7 человек. От отравления угарным газом без возникновения пожара пострадали 18 человек, зафиксирован один летальный случай. За неделю февраля пострадали три семьи в Есильском, Мамлютском районах и г. Петропавловске.

Дмитрий Растихин, заместитель начальника ДЧС СКО:

— 2 февраля в г. Петропавловске из-за нарушения правил эксплуатации печи /неочищенный дымоход/ получили отравления угарным газом хозяйка дома и её трое несовершеннолетних детей. 4 февраля в Мамлютке также из-за нарушения правил эксплуатации печи получил отравление угарным газом хозяин дома 1979-го г.р.

Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам использовать автономные дымовые датчики. В случае пожара они срабатывают. С июня прошлого года установили 1255 таких датчиков в домах социально уязвимых слоев населения. В районе М. Жумабаева эту работу провели в полном объеме. Охватили 310 семей. Эту практику спасатели проводят по всей области, отметили на брифинге.

Говорили здесь и о безопасности на воде. ЧС-ники не перестают проводить профилактические рейды в местах рыбной ловли, разъясняют рыбакам правила техники безопасности.

Марат Муратов, начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Отправляясь на рыбалку, нужно знать что на водоем нельзя выходить в ветреную погоду и в темное время суток, можно потерять ориентир, соответственно, уйти вглубь либо провалиться под лёд. Необходимо при отправке на рыбалку сообщать свое точное место расположения родным и близким.

С начала года при ловле рыбы ни одного несчастного случая не зарегистрировано.

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