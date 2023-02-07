Полицейские подвели итоги трехдневной акции «Иностранец»

— Приехал из Узбекистана в Казахстан, чтобы работать. Я не знал, что документы надо сделать. Я на стройке работал, миграционные меня поймали и спросили документ. У меня документа не было.

В управлении миграционной службы областного департамента полиции подвели итоги трехдневной акции «Иностранец». Основные цели акции — поддержание правопорядка, предупреждение и пресечение нелегальной миграции, а также выявление со стороны иностранцев и лиц без гражданства нарушений правил порядка пребывания в Республике Казахстан. За время проведения акции стражи порядка нашли 30 нарушений миграционного законодательства.

АСАН КАЗЕСОВ, инспектор отдела миграционной службы УП г.Петропавловска:

— Было выявлено 4 гражданина Республики Узбекистан, которые нарушили законодательство Республики Казахстан в области миграции населения. Данные граждане заехали 7 декабря 2022 года, после чего должны были обратиться в органы миграционной службы для получения информации для трудоустройства и оформления временной регистрации. Данные граждане не обратились в органы миграционной службы, в связи с чем нарушили законодательство РК по статье 517 части 5.

Также за нарушение установленных правил пребывания для приглашенных иностранцев к административной ответственности привлечено 46 граждан Казахстана.

Дарья Пышмынцева

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