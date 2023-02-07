Незаконную религиозную деятельность двух граждан РФ пресекли полицейские

Незаконную религиозную деятельность двух граждан Российской Федерации пресекли североказахстанские полицейские. Стражи порядка установили, что иностранцы являются последователями не зарегистрированной в нашей стране религиозной организации. С 2022 года, периодически приезжая в область, они вовлекали жителей Петропавловска в разные практики с помощью мессенджеров. Полицейские напоминают, что по закону за участие в деятельности незарегистрированной религиозной организации либо организации, деятельность которой приостановлена или запрещена, предусмотрен штраф в 172 500 тысяч тенге.

РУСЛАН НАЗАРОВ, заместитель начальника ДП СКО:

— Правонарушители — 42-летний мужчина и 60-летняя женщина были задержаны на съёмной квартире. Организация, к которой причисляют себя нарушители, в РФ признана тоталитарной сектой и запрещена на всей территории РФ. В настоящее время проводятся дальнейшие проверки незаконной деятельности правонарушителей.

Дарья Пышмынцева

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