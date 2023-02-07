Айдарбек Сапаров проинспектировал работу аэропорта, вокзала и водных предприятий

Глава региона Айдарбек Сапаров посетил ряд предприятий г. Петропавловска. В первую очередь он ознакомился с деятельностью ТОО «Есиль су», которая обеспечивает водой 248 населённых пунктов Северо-Казахстанской и Костанайской областей. Это 203 тысячи жителей. В этом году на предприятии планируют провести ремонтно-восстановительные работы на 4-х производственных участках. На эти цели направят более 3-х млрд тенге, из них 290,4 млн — средства из областного бюджета. К слову, групповые водопроводы из строя выходили 1355 раз.

КАНАТ АСКАРОВ, директор филиала «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод»

-Что касается объема, то в 2015 году мы оказали услуги на 3 млн кубометров. Население увеличивается, соответственно, объемы растут. В прошлом году объем составил 5,8 млн кубометров.

3173 километра. Столько составляет общая протяженность сетей «Есиль су». На большей части из них провели капитальные ремонтные и восстановительные работы. В 2023-м здесь планируют оказать услуги в объёме 5 млн кубометров, а для этого необходимо 4,5 млрд субсидий. По словам первого руководителя области, этот вопрос будет решен в ближайшее время. Протяженность водопроводных сетей ТОО «Қызылжар Су» составляет 344,4 км. 58% из них изношены. Из-за чего в прошлом году произошло 113 аварий, несколько районов областного центра остались без воды. Устарели 62% канализационных сетей. За последние несколько лет на предприятии за счет собственных средств и бюджетных отремонтировали более 162 км трубопровода. На эти цели в этом году товариществу выделяет 70-100 млн тенге, но этого недостаточно. На капитальный ремонт водопроводных сетей необходимо предусмотреть 300-400 млн тенге. Глава региона поручил градоначальнику Руслану Анбаеву взять этот вопрос на особый контроль.

— На этот год какие планы? — 139 млн село на инвестпрограмму, зато 720 миллионов банк.

— Ставил задачу в два раза увеличить.

— Поэтому думайте. В два раза увеличить и сделать больше работы, чем в прошлом году. Акиму города поручаю, думайте, как это сделать. А вы на контроль возьмете.

После Айдарбек Сапаров посетил аэропорт, который передан в доверительное управление летом прошлого года. Капитальный ремонт здесь провели больше 6 лет назад. Тогда на эти цели из госбюджета выделили 7 млрд тенге. На эти средства обновили взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминал.

ЕВГЕНИЙ ТЮРМОРЕЗОВ, представитель инвестора:

-Сейчас около 40 замечаний остались, но они связаны с ограничениями, которые на аэропорту пока есть. Это нефтебаза и ночные полеты. Но мы сейчас планомерно к апрелю стремимся, чтобы все это снять. Не прекращая работу аэропорта, чтобы все функционировало. Все это сейчас функционирует. Если ночной вылет добавится, все, можно будет любые рейсы добавлять в удобное время. Для того, чтобы снять это ограничение, необходимо восстановить светосигнальное оборудование взлетно-посадочной полосы. Мы приобрели неисправные фонари, а они очень дорогостоящие. Пришел 1001 фонарь, которые не работали. Мы приобрели, сейчас их установили. И теперь нужно сделать сертификационной облет. У нас, к сожалению, конкурентной среды нет. Самолет — лаборатория на весь Казахстан одна. Мы запланировали на март-апрель этот облёт. Он облетает все это. Ну к этому времени подготовим персонал, чтобы снять это ограничение.

Ознакомился Айдарбек Сапаров и с работой железнодорожного вокзала. В 2020 году здесь провели капитальный ремонт. Благодаря сотрудничеству Казахстана и России компания «РЖД» осуществила масштабные работы по реконструкции объекта. На эти цели потратили около 3 миллиардов тенге. Для максимального удобства пассажиров установили новые лифты и эскалаторы. Завершающим пунктом посещения стал автовокзал, который отремонтировали 8 лет назад.

Алишер Ашимов

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