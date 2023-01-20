Аким СКО посетил медицинские учреждения г. Петропавловска

Аким Северо-Казахстанской области посетил несколько медицинских учреждений. Объезд по объектам здравоохранения Айдарбек Сапаров начал с визита в областной кардиологический центр.



АСХАТ МОЛЖИГИТОВ, первый заместитель генерального директора многопрофильном областной больницы:

— До 20 операций в день мы проводим, две операции на открытом сердце и по сосудистой хирургии и еще около 15 операций. Это закрытые операции по эндоваскулярному лечению.

Айдарбек Сапаров поговорил с пациентами, которые восстанавливаются после операций.



СЕРГЕЙ ШЕЛЬ:

— Обслуживание очень хорошее, прямо все организовано очень прекрасно.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

-Разработан национальный проект, будут строиться новые объекты здравоохранения. На оборудование, на медицинскую технику выделяется финансирование, поэтому мы должны дальше развивать здравоохранение, наша задача — обеспечить качественными услугами медицинскими.

Предоставить их можно, используя в работе современное оборудование. Например, вот этот аппарат очень хорошо зарекомендовал себя во время ковида. 60 дней он помогал дышать пациентке с 99-процентным поражением лёгких.

АСХАТ МОЛЖИГИТОВ, первый заместитель генерального директора многопрофильной областной больницы:

— Этот аппарат подключается через баллон. Основная его задача, буду говорить простым языком, дать время отдохнуть лёгким, чтобы они восстановились. И за это время аппарат насыщает кровь кислородом. Вот его основная задача.

У ангиографической установки, стоит такая около 800 млн тенге, не менее важная задача. В кардиоцентре таких две, одна имеет стопроцентный износ. С её помощью медики определяют состояние сосудов, несущих кровь и кислород к сердцу.

АСХАТ МОЛЖИГИТОВ, первый заместитель генерального директора многопрофильной областной больницы:

— Сейчас идет операция по проведению коронарной ангиографии. Её делает сейчас доктор, который закончил резидентуру, который пришел в этом году к нам на работу. Он — молодой специалист, который уже самостоятельно работает, проводит такие процедуры. Вся нагрузка ложится на этот аппарат. В среднем в день мы проводим на этом аппарате от 15 до 20 процедур.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Давайте тогда бюджетную заявку будем готовить, через министерство здравоохранения будем пробовать, может, что-то за счет местного бюджета посмотрим. Я смотрю, здесь ремонт нужно сделать, условия создать нужно и для врачей, и для пациентов.

Ознакомился Айдарбек Сапаров и с ходом монтажа нового рентгенаппарата, а еще побеседовал со специалистами о текущей работе. Ежегодно в областном кардиологическом центре проводят свыше 3 тысяч операций. Это очень большая нагрузка, отметил глава региона.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— В рамках пилотного проекта модернизации сельского здравоохранения в Тайыншинской межрайонной больнице будет открыто отделение, там тоже будут проводиться данные виды операций. Часть пациентов уйдет туда.

Дефицита кадров здесь нет. В этом году в кардиоцентр пришли работать два кардиолога, а еще врачи анестезиологи-реаниматологи. А в многопрофильную областную больницу в 2022 году устроились 17 молодых специалистов. В медицинском учреждении используют современное оборудование. Айдарбек Сапаров ознакомился с работой компьютерного томографа.

САКЕН АМРИН, генеральный директор многопрофильной областной больницы:

-До 30 пациентов в день мы обследуем. Это для аппарата очень большая нагрузка, но, с целью диагностики это необходимое оборудование, начиная с этапа приемного покоя, определения состояния пациента.

Ангиографическую установку приобрели в 2020-м году. На ней проводят как плановые, так и экстренные операции. До приобретения такой установки медики проводили операции на базе кардиоцентра. Проводить их много не получалось, теперь этой проблемы нет.

СЕРГЕЙ РУЦКИЙ, заведующий ангиографическим кабинетом многопрофильной областной больницы:

— В прошлом году мы сделали 568 операций, по сравнению с предыдущим годом на 60 операций мы увеличили количество.

Глава региона побеседовал с медработниками и пациентами. Жалоб или просьб к акиму области ни у кого не было.

— Выздоравливайте, не болейте.

В многопрофильной городской больнице Айдарбек Сапаров посетил отделение реанимации.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— В принципе реанимационное отделение оборудованием полностью оснащено. Здесь единственное, что для оказания помощи мы планируем дальше развивать инсультный центр, запланировано приобретение ангиографа.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В рабочем порядке данный вопрос мы рассмотрим, как лучше сделать. Вместе посоветуемся, обсудим и какое-то решение нужно принимать.

Принимать решение придется и для того, чтобы решить вопрос с нехваткой медицинских кадров. Сегодня в больнице не хватает 18 врачей.

ЖАННА МАУТОВА, директор многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи:

— Были два акушера-гинеколога, которые хотели поступить в резидентуру, хотели учиться в Караганде. Но там им сказали, что мы обеспечиваем только Карагандинскую и Костанайскую области. Поэтому, если вы будете здесь учиться, то мы вас в СКО не отправим. Вот такая вот проблема есть.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— На уровне акима области, минздрава данный вопрос надо решать. Мы в одном Казахстане живем.

Жанна Маутова объяснила, что кроме всего прочего в многопрофильной городской больнице очень большая нагрузка. Врачи приходят, получают опыт и ищут место работы с меньшим количеством пациентов. Кумар Кусемисов отметил, что похожая ситуация есть и в соседних регионах. В профильном министерстве сейчас ищут способы разгрузки медучреждений. Что касается оборудования, то в 2022 году здесь установили новый компьютерный томограф. Всего по области сегодня работает 6 КТ-аппаратов. Очереди на такой вид обследования нет, подчеркнул руководитель облздрава.