36 фактов неповиновения полицейским зарегистрировано в СКО с начала года

36 фактов неповиновения полицейским зарегистрировано в северном регионе с начала года. В основном граждане не реагируют на просьбы стражей порядка в состоянии алкогольного опьянения. Например, в конце января в вечернее время владелец съёмной квартиры по ул. Е.Букетова после жалоб соседей попытался выселить пьяного постояльца. 30-летний мужчина увидел в этом ущемление своих прав и сам позвонил в полицию, но после прибытия участкового инспектора от медицинского освидетельствования отказался. А еще начал проявлять агрессию в адрес полицейского. Стражи порядка напоминают, что за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа предусмотрен штраф в размере 103 500 тысяч тенге, либо административный арест на срок до 15 суток.

Дарья Пышмынцева

REL POST ID: