В запасе стабфонда имеется 15 тысяч тонн продукции

Представители стабфонда провели мониторинг социально значимых продуктов питания в супермаркетах Петропавловска. Поставляемые товары там реализуют по приемлемым ценам. К примеру, килограмм картофеля в «Северном-2» можно приобрести за 110 тенге, лоток яиц — по 350 тенге.



ЮЛИЯ ПЕТРОВА, администратор супермаркета «Северный-2»:

— С поставкой стабфондовской продукции у нас проблем нет. В наличии есть окорочка по 950 тенге, бёдра — по 1280 тенге. Есть сахар, рис, гречка, дешёвые макароны — по 250 тенге. Также есть мука, масло подсолнечное, хлеб городской. В основном поставка идёт во вторник и пятницу. Но, когда возникает потребность, они предоставляют без проблем.

Между тем, в супермаркетах наблюдается ажиотаж на лук. А все потому, что его реализуют здесь по цене ниже рыночной — 105 тенге за килограмм.

РОЗА ТАСТАНБЕКОВА, директор департамента по организации работы стабилизационного фонда:

— Сегодня коммерческая цена лука — 305 и 280 тенге, поэтому люди, соответственно, по 105 тенге покупают. Ажиотаж на лук будет. Раскупают, берут, но, в наличии товар всегда есть, потому что поставка в магазины ежедневная. Помимо этого лук продается в точках стабфонда.

Покупатели довольны и ассортиментом товаров, и ценами на них.

— Яйца очень хорошие. Цена очень хорошая. Всегда берём. Ещё нравятся скидки.

— Продукты постоянно свежие, хлеб горячий.

— По ценам нас всё устраивает. Намного дешевле.

Из 19 наименований социально значимых продуктов стабфонд закупил только 14. Всего 15 тысяч тонн продукции. На эти цели потратили 3,6 млрд тенге. Не приобрели только молочную и мясную продукцию.

Алишер Ашимов

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