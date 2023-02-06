За 18 секунд казахстанцы подали заявки на льготное автокредитование

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент

— «Приобрести автомобиль в кредит стало проще. 6 февраля в Казахстане стартовал 2-ой этап льготного автокредитования под 4% годовых. Но, подать заявку на участие в этой программе могут только 761 человек».

Зарегистрировали их сегодня всего за 18 секунд с начала работы платформы. А общее количество посетителей сайта в первую минуту составило 125 тысяч человек. К слову, льготный кредит дают на сумму до 10 млн тенге без первоначального взноса. По таким условиям казахстанцы смогли приобрести автомобили разных марок: Kia Picanto, Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, Hyundai Elantra, Accent и другие. В числе первых счастливчиков есть и североказахстанцы.

САГИТ УТЕГЕНОВ, директор по продажам автоцентра

— «На текущий момент у нас несколько человек получили одобрения. Мы занимаемся оформлением данных автомобилей. У нас проходят автомобили до 15 млн тенге и срок кредитования до 7 млн тенге. Одобрения получили на сигмент Б-класса, это Hyundai Accent. Стоимость данного автомобиля — 9 млн 800 тысяч тенге».

Сайт с приёмом заявок проработал считанные минуты. Граждане отправляли данные заранее, ещё до 10 часов утра. После достижения лимита функция «Подать заявку» стала неактивной. Программа льготного автокредитования в Казахстане реализуется по поручению главы государства. Чтобы участвовать в ней, казахстанцам необходимы ЭЦП, ИИН и доступ к интернету. К слову, программа пользуется широкой популярностью среди желающих приобрести авто.

— «Ассортимент радует. Приятные цены, хорошие машины.

— Огромное спасибо государству за то, что предоставили возможность поучаствовать в программе».

— «Очень хорошая программа льготная. Там, по-моему, под 4%. Особенно для молодёжи, тех, кто хочет. Новая машина есть новая».

В прошлом году машины в одном из автосалонов Петропавловска приобрели 6 североказахстанцев, а с начала этого года — 4. Тем, кто не успел воспользоваться программой, расстраиваться не стоит. Льготное автокредитование теперь будет действовать каждый месяц.