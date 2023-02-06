В Уалихановском районе готовятся к паводковому периоду

В рамках подготовки к предстоящему паводковому периоду с рабочей поездкой в Уалихановском районе побывал начальник областного департамента по ЧС Рамиль Камалов. Работа в данном направлении на территории района организуется задолго до наступления весны и находится на особом контроле спасателей и местных исполнительных органов. В Кулыкольском сельском округе Рамиль Камалов осмотрел гидротехнические сооружения, проверил состояние обволования, уровень снегозапасов на полях и в населнных пунктах. Также был произведен замер толщины льда. Главный спасатель региона поставил определенные задачи перед представителями соответствующих служб по проведению дополнительных инженерных противопаводковых мероприятий.