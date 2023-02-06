В Kozybayev University впервые назначили именную стипендию профессора З.Тайшыбая

Яркие, активные, инициативные. Сегодня в Kozybayev University награждают тех, кто внёс свой вклад в развитие кафедры «Журналистика» и университета в целом. Среди них как юные акулы пера и микрофона, которые достигают высот в университете, так и выходцы кафедры — журналисты региональных и республиканских каналов, а также деятели науки.

Есть и ещё один повод для радости и гордости. Сегодня впервые назначат именную стипендию профессора Заркына Тайшыбая. Человека, который всю свою жизнь посвятил науке и журналистике. Он является организатором специальности «Журналистика» в Kozybayev University, где по сей день осуществляет свою преподавательскую деятельность.

ЗАРКЫН ТАЙШЫБАЙ, заслуженный деятель РК, профессор Kozybayev University

— Испокон веков есть одно выражение «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Информацией, подготовленной журналистами, серьёзной, человеческой, честной, правдивой. Я считаю журналистов счастливыми людьми. Их счастье состоит в том, что каждый журналист чувствует себя слугой народа в самом сокровенном смысле слова.

И этот день точно запомнится студенту 3 курса специальности «Журналистика» Улану Ыдырысу. В торжественной обстановке ему присудили именную стипендию.

УЛАН ЫДЫРЫС, студент Kozybayev University

— Со 2курса я трудился на нашей студенческой телестудии «Парасат». Я благодарен нашим преподавателям за знания. Очень рад получить именную стипендию нашего профессора Заркына Сыздыковича Тайшыбая. Это для меня большое достижение и большая мотивация. В будущем я хочу стать хорошим специалистам и прославить наш университет на всю страну.

Присуждение именной стипендии профессора Тайшыбая теперь станет ещё одной традицией на кафедре «Журналистика». Её будут присуждать студентам ежегодно.