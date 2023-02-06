В 6 сёлах Акжарского района отсутствует центральное водоснабжение

Жители Акжарского района пожаловались на отсутствие центрального водоснабжения. Этот вопрос они затронули во время мониторинга активистов Акжарского районного филиала партии «AMANAT». Партийцы охватили малообеспеченные семьи, семьи, имеющих несовершеннолетних детей и другие категории населения. В 6 селах района отсутствует централизованная вода. По словам самих жителей, воду они потребляют из местных источников, в которых воды почти нет. Проект строительства магистрального водопровода в селах Баймырза, Горьковское, Восход, Майское, Уялы разрабатывается уже несколько лет. Для строительства водопровода необходимо финансирование. Руководитель филиала Оксана Киккаринова говорит, что все пожелания людей будут включены в предвыборную программу. За последние две недели здесь собрали 39 заявок. Часть из них внесли в проект документа.