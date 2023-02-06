Почти 1000 предписаний с начала зимы получили организации, ответственные за содержание дорог

Ежедневно, в зависимости от погодных условий, на очистку дорог в области выходят от 50 до 300 единиц спецтехники. При плохой погоде для недопущения чрезвычайных ситуаций полицейские дежурят круглосуточно. Поддерживается постоянная связь с АО «НК «Казавтожол» и другими заинтересованными организациями. С начала зимы полицейские области провели 613 обследований, по результатам которых в адрес владельцев дорог и дорожных сооружений выдали 941 предписание об устранении недостатков. К административной ответственности за неудовлетворительное содержание дорог привлекли 56 должностных и юридических лиц. Полицейские призывают жителей и гостей области не оставлять транспортные средства у края проезжей части, так как это затрудняет работу по очистке от снега.