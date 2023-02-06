Более 4 млрд тенге задолжали североказахстанцы банкам

Просроченная задолженность по кредитам выросла в Казахстане. Согласно данным Нацбанка, с начала года объём плохих кредитов составил 645,6 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос почти на 11,5%. Большая часть просрочек наблюдается в Алмате и столице — по 266,2 млрд тенге и 106,8 млрд соответственно. Меньше всего в СК и Туркестанской областях. Банкам североказахстанцы задолжали 4,4 млрд тенге. Основная доля займов в тенге составляет 607,7 млрд. По сравнению с 2022-м, сумма выросла на 25%. К слову, в марте стартует приём заявлений на банкротство.