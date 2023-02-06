4 новые школы построят в Петропавловске к 2026 году

31 объект образования капитально отремонтировали в прошлом году в СКО. На это выделили 2,5 млрд тенге. В управлении образования отмечают, что это были комплексные работы с заменой кровли, окон и системы отопления. В текущем году планируется капитально отремонтировать 39 объектов. Продолжается также работа по ликвидации аварийных школ.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— Ведется строительство 2-х школ на 720 мест в Тайыншинском районе. В будущем планируем начать строительство школы на 120 мест в с.Драгомировке. С целью сокращения дефицита мест в школах областного центра до 2026 года будут построены 4 новые школы на 3,3 тыс мест.

Продолжается работа и по укреплению материально-технической базы школ. В прошлом году приобрели 28 предметных кабинетов физики и биологии, они обошлись в 150 млн тенге. В текущем году закупят еще 28 таких кабинетов. Значительные изменения происходят в системе технического и профессионального образования, докладывает Назир Жашибеков. По его словам, она стала более гибкой, эффективной и ориентированной на формирование самых востребованных компетенций.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— В этом учебном году увеличен госзаказ на 300 человек. В Айыртауском районе открыт частный колледж «Зейнеп». Сегодня обучается 100 студентов. Сумма инвестиций составила 250 млн тенге. Помимо создания условий для учебной деятельности большое внимание уделяется развитию дополнительного образования. Сегодня в кружках и секциях занимается 80% школьников.

В текущем году для детей села Явленки Есильского района запланирована реконструкция здания, в котором откроют центр дополнительного образования. Там появится не меньше 10 кружков, которые смогут посещать 150 детей.