Заседание антитеррористической комиссии прошло в областном акимате. На повестке дня — вопросы эффективности работы специализированной информационно-разъяснительной группы, которая занимается профилактикой по линии идеологии религиозного экстремизма, терроризма и социальных исследований в рамках реализации госпрограммы. Также рассмотрели текущую обстановку с антитеррористической защищенностью Kozybayev University.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Поручаю провести анализ проводимых мероприятий информационно-разъяснительных групп. Для качественной работы поручаю управлению финансов и управлению по делам религии совместно внести предложения по увеличению финансирования, по анализу, мониторингу, по религиозной ситуации в области. Мы этот вопрос должны держать на контроле».

Кроме того, первый руководитель области поручил усилить разъяснительные и профилактические работы религиозного экстремизма и терроризма, а также повысить эффективность социсследований.