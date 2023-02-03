В Петропавловске проходит ярмарка белорусской обуви

Отличная возможность приобрести стильную и при этом удобную обувь. В торговом павильоне выставили более 900 пар обуви. Выбор моделей на любой вкус и кошелек. Обувь можно и подобрать и под особенности стопы.

Белорусская обувь пользуется спросом у североказахстанцев, поэтому Петропавловск стал постоянной точкой продажи. Супруги Галушко о ярмарке наслышаны и приходят сюда не первый раз. Устраивает все: и цена, и качество товара.

Виктор Галушко, житель Петропавловска

— Мы сейчас ищем зимние сапоги, соответственно на наш гололед, чтобы обувь не скользила.

Ценовая категория зимней обуви — от 20000 тенге, летние модели — от 10500 тенге. Все модели из натуральной кожи, овечьего меха. Размерный ряд для женщин — от 36 до 43 размера. Для мужчин — от 40 до 49. На ярмарке можно подобрать и верхнюю одежду — зимние и демисезонные модели.

Эдуард Гавриляк, менеджер по продажам

— Также у нас в наличии куртки. Имеется большой выбор как по моделям, так и по цветам. Наполнитель состоит из лебяжьего пуха и верблюжьей шерсти.

Ярмарка продлится до 5 февраля. Приобрести желаемую модель можно по адресу ул.Ш.Валиханова, 15А.Часы работы — с 10 до 19:00.