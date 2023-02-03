Школьница из СКО запустила челлендж, посвященный 130-летию М.Жумабаева

«В этом году поэту Алаша Магжану Жумабаеву исполняется 130 лет. В связи с этим именно отсюда, из села Сарытомар — Родины нашего земляка, я хочу запустить челлендж «Мен жастарға сенемін». С таким предложением обратилась к своим подписчикам в Инстаграме 12-летняя Жасмин Калдыбек из района М.Жумабаева. В своем ролике она выразительно прочла стихотворение поэта и передала творческую эстафету председателю партии «AMANAT» Ерлану Кошанову. Видео семиклассницы вызвало восторг у пользователей сети. Суть челленджа, проходящего под эгидой партии «AMANAT», — демонстрация произведений великого поэта.