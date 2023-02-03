Президент РК подписал указ о прохождении срочной воинской службы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу». В документе говорится, что на срочную воинскую службу призовут парней в возрасте от 18 до 27 лет. Призывники не имеют права на отсрочку или освобождение от призыва. Кроме того, Президент поручил правительству и профильным ведомствам организовать финансовое и материальное обеспечение отправки казахстанцев в воинские подразделения для прохождения срочной службы.