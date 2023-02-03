Показатели смертности от рака в СКО снижаются

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В прошлом году в СКО выявили 1763 случая заболевания, что больше на 3,6% по сравнению с 2021 годом. Цифр бояться не нужно, говорит директор онкологического центра. Каждый случай находится во внимании врачей.

ОЛЕГ ДУДЯК, директор онкологического центра многопрофильной областной больницы

— Если в 2021 году мы показали 318 на сто тысяч, то в 2022 году мы показываем почти 330 человек на сто тысяч. В последние годы смертность начинает снижаться. Если за 2021 год она составила 95,3 на сто тысяч человек, то сейчас она 93,7 на сто тысяч.

С чем это связано? Во-первых, со своевременным обращением населения к врачам, во-вторых, с обеспеченностью современными препаратами иммунотерапии, говорит Олег Дудяк. Разумеется, их стоимость непосильна для физических лиц. Поэтому медучреждениям её возмещает государство.

ОЛЕГ ДУДЯК, директор онкологического центра многопрофильной областной больницы

— Сейчас изменилась система финансирования. Если раньше нам просто выдавали какое-то количество денег, то сейчас мы работаем по клинико-затратным группам. Есть заболевание, мы среднюю стоимость знаем, она возмещается государством за пролеченный случай.

И таких случаев, когда поднимают на ноги даже безнадежно больных людей с 4 стадией опухоли, в области немало. СКО находится в лидерах по стране по количеству выживших людей, которым поставили диагноз рак 5 лет назад.

ОЛЕГ ДУДЯК, директор онкологического центра многопрофильной областной больницы

— с 54,7% за 21 год достигли 55,2%. Рост есть. Распространенность у нас одна из самых высоких в республике. Сейчас она составляет 1955,7 человек на сто тысяч населения, она выросла более чем на 5%. Это говорит о том, что лечим мы неплохо. За счёт этого пациенты выживают. У нас очень высокий охват специализированным лечением — 90,7%.

В 2021 году приняли новый стандарт оказания онкологической помощи. Ввели понятие «Зеленый коридор». Пациент с подозрением на онкологию обследуется без очереди. В течение 18 дней он должен пройти обследование, а уже после будет направлен в онкоцентр. В СКО больше всего случаев выявляют рака легкого. На втором месте — молочной железы, далее кожи и желудка. В прошлом году на первой стадии онкологию удалось выявить у 34,2% человек. Есть рост по сравнению с 2021 годом. Чтобы лечение проходило более эффективно, в планах у онкоцентра оснастить учреждение новой современной техникой к концу этого года.