Организации г. Петропавловска победили в конкурсе «Лучший коллективный договор»

«Новый общественный договор: справедливые трудовые отношения». Под таким названием в столице прошел республиканский форум. Участвовали в нём профсоюзные организации со всей страны. Их председатели отчитались о проделанной работе за 2022 и подвели итоги конкурса на лучший коллективный договор.

ТЕМИРГАЛИ АБИЛЬМАЖИНОВ, председатель СКОФ «Отраслевой профсоюз работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания»:

— Наш коллективный договор оказался лучшим в республике. Примерный коллективный договор создали, разослали для первичных профсоюзных организаций и стараемся, чтобы именно основные моменты не были упущены в коллективном договоре. Преференции есть тем, кто работает на общественной работе, в профком входят, у кого многодетные семьи, те люди, которые имеют большой стаж работы.

Коллективный договор должен улучшать качество работы сотрудников. Лучшим на республиканском форуме признали договор, по которому с 2019 года работают в Петропавловском детском центре социального обслуживания.

ЕЛЕНА ШЛЯХТИНА, председатель профсоюзного комитета КГУ «Петропавловский детский центр социального обслуживания»:

-Выплата компенсаций сотруднику, который выходит на пенсию, — это обязательный пункт. Работодатель решает, какую сумму определить. Мы чествуем всех юбиляров. Всем идет денежное поощрение.

В Петропавловском детском центре социального обслуживания трудятся 150 человек.