Мошенники размещают в сети фейковые объявления о продаже подержанного автомобиля

В регионе вновь зафиксированы фальшивые объявления о продаже автомобиля из г.Сергеевки. В позапрошлом году полицейским удалось остановить подобные случаи после освещения в СМИ и социальных сетях. Но, аферисты вернулись к старому делу и вновь начали обманывать жителей. В январе зарегистрировали 2 случая. Продают подержанный автомобиль чаще всего марки «Audi-80». Звонить просят в WhatsApp. В разговоре жалуются на плохую связь в районе, якобы не могут говорить по видеозвонку. Запрашивают невысокую цену, отмечая, что остро нуждаются в деньгах. А получив предоплату, исчезают. Обманутые покупатели приезжают по адресу в район и узнают, что там живут совсем другие люди и никакую машину не продают. Всего за прошлый год доверием североказахстанцев воспользовались 343 раза. Орудуют аферисты в основном на сайте ОЛХ и в социальных сетях. 83 случая мошенничества прошлого года зафиксированы в Instagram.