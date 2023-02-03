80 лет со дня окончания Сталинградской битвы

Сталинградская битва — одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. В этом году со дня её окончания исполняется 80 лет. В областном историко-краеведческом музее этому событию посвятили выставку под названием «Волжская твердыня».

ВЕРА АНДРЕЕВА, специалист областного историко-краеведческого музея:

— Каждый год мы возвращаемся к тем неимоверно трудным годам, чтобы напомнить молодому поколению о героических подвигах ветеранов ВОВ. О том, что эти люди ценой своей жизни, своей юности подарили нам, новому поколению жизнь. На нашей выставке в хронологической последовательности показаны фотографии наших североказахстанцев — участников обороны г.Сталинграда.

Особое внимание на выставке уделили женщинам: военным врачам, радисткам, переводчицам, летчицам. Тем, что стояли в едином строю с воинами-мужчинами, не требуя к себе какого-то ни было снисхождения. Привлекает внимание и скрипка, стоящая за витриной. Принадлежала она Борису Карымбаеву. Вручил музыкальный инструмент солдату в мае 1945-ого в Берлине генерал-полковник Василий Чуйков.

ВЕРА АНДРЕЕВА, специалист областного историко-краеведческого музея:

— Помимо того, что он был прекрасным бойцом, он был музыкально одаренным. Вместе с оружием он носил с собой гармонь. Очень любили его соладаты именно за этот его талант. Потому что, когда заканчивался бой и были редкие минуты затишья, было время собраться у костра. Он играл знакомые всем песни, и солдаты вспоминали свой дом. На этой фотографии представлены Карымбев Борис Атласович со своим братом Бажкеном Карымбаевым. Бажкен участвовал в битве под Москвой. Там он потерял глаз. Так получилось, что оба брата в Сталинграде. Возможно, были даже в соседних окопах, но в Сталинграде так и не встретились.

Гости выставки — активисты городского совета ветеранов. Сегодня они вспоминают своих родных, учавствовавших в той битве. Один из них — отец Лейлы Нургаливой. С собой она принесла документы, фотографии и медаль своего героя, которые хочет передать музею.

ЛЕЙЛА НУРГАЛИЕВА, член совета ветеранов г.Петропавловска:

— Ему было 19 лет. Молодой парень, которого призвали в 18 лет. Он прошел в Москве курсы и стал минометчиком. Вот эта фотография 1942 года. Это как раз вот перед Сталинградской битвой. Сколько я смотрю документальных фильмов, сходили с внуком на фильм «Сталинград», недавно снятый. Это очень страшно. И, вот показывают, «Катюши» стреляют, и я думаю — это папа. Там где-то мой папа. Единственное, что я хорошо запомнила про войну то, что он прошел все 5 лет войны и ни одного ранения не получил. Один раз взорвалась граната или мина, и он рассказывал, что лежит, сзади взрыв. Посмотрел назад, а у него подошва сапога полностью срезана, портянка срезана и, главное, ни одной царапинки.

У Каирбека Нургалиева 9 детей, 4 внука, подрастают правнуки. В семье Лейлы Каирбековны традицию чтить память о героях передают из поколения в поколение. «Важно помнить тех, кто принес мирное небо ценой своей жизни», — говорит североказахстанка. Выставка в музее продлится до 9 мая. Ознакомиться с ней может любой желающий.