В учреждении №50 ДУИС провели шоу «Маска»

Шоу «Маска» известна многим с экрана телевизора. Артисты поют песню в полностью закрытом костюме, а жюри должны отгадать, чей голос прозвучал. Только сегодня на сцене — не артисты, а осужденные женской колонии. А под «маской» — не радужная кинолента музыкального успеха, а личная история жизни.

Всего в конкурсе принимают участие 5 осуждённых. Такое шоу в учреждении проходит впервые. Перед тем, как представить жюри песню, участницы завуалированно рассказывают о себе.

Светлана Юстус никогда раньше не пела на сцене. Чувствуется волнение, признаётся женщина, но это того стоит. Момент Х настал.

К конкурсу она готовилась неделю. Помогали девчата, говорит Светлана, морально поддерживала администрация.

СВЕТЛАНА ЮСТУС, осуждённая учреждения №50 ДУИС СКО

— Очень старались, шили собственноручно костюмы. Девчата у нас здесь шьют и вручную, и на машинках. Каждая друг другу подсказывает, чтобы краше был костюм.

Минуты, когда можно показать свои таланты на сцене или просто всем вместе посмеяться от души, здесь на вес золота. Это не даёт сломаться и приближает к заветному вдоху свободы. В буквальном смысле.

ОКСАНА ВЫШАР, заместитель начальника отдела по воспитательной и социально-психологической работе среди осужденных учреждения №50 ДУИС СКО:

— Все воспитательные мероприятия, проводимые учреждением, направлены на организацию досуга осужденных, на нравственно-эстетическое воспитание. Осужденные, принимающие активное участие в воспитательных мероприятиях, поощряются. Для таких поощрений нужен комплекс, определяются положительные степени поведения. Вся работа влияет на последующее освобождение.

А ещё такие мероприятия направлены на выявление талантов. В колонии женщины занимаются рисованием, изучают государственный язык, посещают литературный клуб. Осужденные не только являются активными участниками мероприятий, но и подают идеи по их организации. В феврале в женской колонии планируют отметить Масленицу.

REL POST ID: