В Есильском районе семья отравилась угарным газом

В ночь с 1 на 2 февраля в одном из домов с. Явленки глава семьи преждевременно закрыл вьюшку отопительной печи, в результате чего с отравлением угарным газом всей семьей госпитализированы в районную больницу.

Егор Яровой, терапевт Явленской районной больницы, Есильский район:

— Поступила семья из 3х человек в приемный покой Явленской районной больницы с признакам отравления угарным газом, была оказана незамедлительная помощь.

В рамках месячника пожарной безопасности ЧС-ники провели целый ряд профилактических мероприятий в Есильском районе. При обходе жилого сектора с разрешения домовладельцев просверливают отверстие в металлической задвижке, которое выпустит опасный угарный газ в случаях преждевременного закрытия вьюшки печи. С начала отопительного периода в районе наблюдается рост пожаров с гибелью людей.

Жулдыз Есенгазин, начальник отдела по ЧС Есильского района:

— За отопительный период в жилом секторе Есильского района зарегистрировано 11 пожаров. В результате пожаров в огне погибли 3 человека. Это в декабре прошлого года в селе Николаевке из-за несправности печи в огне погибла пожилая женщина и в текущем году в районном центре с. Явленке в результате короткого замыкания электрических проводов в огне погибли двое пожилых человек.

Спасатели раздали людям памятки и брошюры по пожарной безопасности, без внимания не остались и автовладельцы, которым довели информацию по профилактике пожаров на транспорте. О том, к чему может привести детская шалостьс огнем, рассказали школьникам. Во время подворных обходов ЧС-ники обращают внимание на состояние печей и электропроводки: устанавливают предтопочные листы и автономные дымовые датчики.

О правилах пожарной безопасности спасатели оповестили население через современные сиренно-речевые установки.

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