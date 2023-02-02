Какую погоду в феврале прогнозируют синоптики?

Февраль древние славяне называли лютнем за его холодный нрав. В наше же время последний зимний месяц смягчил свой характер и радует хорошей погодой. Начало месяца маловетренное, температура ожидается днём 7-12 мороза, ночью — до 20-25 мороза.

ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала «Казгидромет» по СКО:

— Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от 20-25 до 25-30 мороза, днём от 8-13 до 13-18 мороза. Затем повышение температуры воздуха ночью до 18-23 мороза, днём до 7-12 мороза. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до 23-28 мороза, днём до 12-17 мороза.

Такую же погоду прогнозируют и в третьей декаде февраля. Днём температура дойдёт до 7-12 мороза, ночью до минус 20-ти.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— «В целом, февраль выдастся тёплым, передают синоптики. Но, конечно, не таким тёплым как 26 февраля 2016 года. Тогда раняя весна дала о себе знать, и столбики термометра поднялись до +6 градусов тепла. В этом году средняя температура за месяц -14 -16 градусов мороза, что в пределах нормы».

А вот осадков ожидается выше нормы. Норма:11-21мм. Прогнозируют и метель. Ветер с порывами 15-20 м/с. Туман вероятен в начале месяца.