Роль НПО в формировании гражданского общества на примере СКО

Формирование гражданского общества — одна из важнейших стратегических задач государственной политики. Более чем за 30 лет неправительственные организации СКО показали свою значимость в решении этого вопроса. Сегодня в СКО зарегистрировано 482 неправительственные организации.

КЕМЕЛ ОСПАНОВ, руководитель управления внутренней политики СКО

— НПО области активно работают в сфере социальной защиты населения, образования, спорта, молодежной политики и защиты прав детей, гендерных проблем, охраны окружающей среды, пропаганды ЗОЖ и защиты прав граждан. Только за последние 2 года на проведение социально значимых проектов в рамках региональных программ было выделено свыше 400 млн тенге. А по линии районов области и Петропавловска около 183 млн тенге.

НПО в регионе планируют реализовать 97 социальных проектов. Большой вклад в развитие страны вносит и Гражданский Альянс Казахстана, который является одним из крупных республиканских объединений. Сегодня на семинаре представили нового председателя Гражданского альянса СКО — Диляру Жумагулову. Она рассказала об основных направлениях деятельности Концепции развития гражданского общества.

ДИЛЯРА ЖУМАГУЛОВА, председатель Гражданского альянса СКО

— Это создание благоприятных условий для развития гражданского общества и его институтов, поддержка и развитие гражданской активности населения, повышение уровня участия граждан и институтов гражданского общества в процессе принятия решений и управление госделами. Четвертое — укрепление потенциала институтов гражданского общества и пятое — реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне.

Основа «Нового Казахстана» — это, в первую очередь, трансформация гражданского общества. Областной филиал республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» вносит свой вклад. В неё входят областной и городской советы ветеранов, 13 районных советов, 596 первичных ветеранских организаций.

САУЛЕ ТАХМЕТОВА, «серебряный» волонтёр, член Совета ветеранов СКО

— По инициативе нашей комиссии мы проводили все эти годы очень много мероприятий с привлечением наших ветеранов, людей старшего поколения. В прошлом году был посвящен 35-летию ветеранского движения Были приглашены в филармонию из районных советов, было более 500 участников. С депутатским корпусом мы провели акцию «От всей души» с приглашением многодетных матерей, активистов ветеранского движения, тружеников тыла.

Конструктивный диалог между властью и обществом — то, что важно сегодня. В сентябре текущего года планируется проведение Гражданского форума, на котором обсудят актуальные проблемы общества. Напомним, 27 февраля отмечается день НПО. Сегодня такие организации есть в каждом регионе страны. Всего их насчитывается более 27 тысяч.