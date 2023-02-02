Приговор вынесли бывшему участковому по делу о гибели жительницы ст. Бауманской

В Мамлютском районном суде вынесли приговор бывшему участковому — второму фигуранту по делу о гибели жительницы ст. Бауманской. Кабая Альтиева осудили за бездействие по службе, повлёкшее за собой тяжкие последствия. Суд признал 45-летнего подсудимого виновным.

АЗАМАТ ДЮСЕНОВ, судья Мамлютского районного суда

— «Назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности и пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах . Лишить Альтиева Кабая специального звания «майор полиции». Меры пресечения оставить под стражей, оставить прежней».

На момент совершения преступления Альтиев вместе уже с осуждённым Лосеней находились в состоянии алкогольного опьянения. Прокурор просил назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных и государственных органах. Сокращению срока послужили смягчающие обстоятельства, которые суд принял во внимание: наличие малолетних детей у осуждённого и своевременное оказание медицинской помощи Алтанай Муздакбаевой. Родственники убитой женщины с приговором не согласны.

АЛТЫНБЕК САЙЛАУОВ, сын погибшей

— «Не устраивает решение. 5 лет. Это ему мало грозит. Они были в алкогольном опьянении, и участковый по своей должности воспользовался, подкупил эксперта, чтобы тот подделал бумажку, что те трезвые. Хотелось бы, чтобы взяли во внимание. и наказали по закону».

За причинённый моральный вред суд назначил Альтиеву выплаты в размере 20 МРП, это 61 тысяча тенге. Приговор суда в законную силу пока не вступил.



Алишер Ашимов

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