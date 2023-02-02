Члены СКОФ партии «AMANAT» обсудили подготовку к паводку

На заседании в филиале партии «AMANAT» обсудили вопрос подготовки к паводку, а также исправность гидротехнических сооружений региона. С докладом выступил главный специалист отдела по мобилизационной подготовке и гражданской защиты аппарата областного акимата Берик Габдулин. Он отметил, что остро стоит вопрос о завершении реконструкции по замене железобетонных плит и укреплению дамбы накопителя сточных вод «Биопруд». Также требуется капитальный ремонт защищающей дамбы по ул. Ущева в областном центре. В настоящее время проект капремонта находится в разработке. Вместе с этим планируется строительство защитной дамбы в сёлах Тепличном и Прибрежном. Проект разработан и в феврале будет направлен на экспертизу. Что касается глубины промерзания почвы, то по области она составляет 149 см, что на 27 см больше значений прошлого года. С учетом того, что накопление запасов в снежном покрове продолжится в феврале и в начале марта, то в случае резкого потепления возможен подъем уровня воды в реках области до опасных отметок. По словам Берика Габдулина, на территории региона насчитывается 20 гидротехнических сооружений.

Два из них — в аварийном состоянии. Это Шарыкский гидроузел с водохранилищем и восьмиоконное водопропускное сооружение «Сегіз көз» в селе Каратал Уалихановского района. В неудовлетворительном состоянии находятся четыре: напорно-регулирующая дамба у села Есильское, защищающая дамба по ул. Ущева в Петропавловске, дамба пруда — накопителя сточных вод «Биопруд» и водоподъемная плотина с водохранилищем у с. Тлеусай. Остальные 14 ГТС находятся в удовлетворительном состоянии.

БЕРИК ГАБДУЛИН, главный специалист отдела аппарата акимата СКО