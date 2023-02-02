Чемпионат Казахстана по футболу стартует 4 марта

Чемпионат страны по футболу в этом году стартует 4 марта. Местный клуб «Кызылжар», который сейчас находится на учебно-тренировочных сборах в Турции, проведет свою первую игру на выезде против кызылординского «Кайсара». Пока неизвестно, где будет проходить эта встреча. В СМИ появилась информация о том, что из-за неподготовленности стадиона в Петропавловске к сезону домашние игры коллектива перенесены в Павлодар. Ни руководитель профильного управления, ни представители клуба это не подтвердили. К слову сказать, на «Карасае» недавно начались ремонтные работы.



Диана Салихова

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